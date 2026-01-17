فستان ذهبي لامع.. يسرا بإطلالة راقية في حفل Joy Awards



تألقت الفنانة يسرا بإطلالة لامعة مميزة، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط، وخاتم.