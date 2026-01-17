إعلان

فستان حورية البحر.. إطلالة ساحرة لـ مي عمر في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

07:22 م 17/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مي عمر بلوك ساحر
  • عرض 4 صورة
    مي عمر بلوك ساحر
  • عرض 4 صورة
    مي عمر بلوك ساحر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أطلت الفنانة مي عمر بلوك ساحر على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ظهرت مي مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض بتصميم حورية البحر، ومزينا بتطريزات لامعة.

كما جاء تصميم الفستان بقصة "الأوف شولدر"، ومزودا بأكمام منفوشا منسدلة إلى الخلف.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وخاتم.

مي عمر طلالة مي عمر فل JOY AWARDS

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. خطأ للفراعنة من على حدود منطفة الجزاء
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 نيجيريا.. خطأ للفراعنة من على حدود منطفة الجزاء
"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز
رياضة عربية وعالمية

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز
معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق
حوادث وقضايا

معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
نصائح طبية

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
حدث في 8ساعات|لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. والسيسي يبحث تأمين
أخبار مصر

حدث في 8ساعات|لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. والسيسي يبحث تأمين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا