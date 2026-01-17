فستان حورية البحر.. إطلالة ساحرة لـ مي عمر في حفل Joy Awards

بالأحمر الناري.. آية سماحة بلوك جريء في حفل Joy Awards

أطلت الفنانة مي عمر بلوك ساحر على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ظهرت مي مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض بتصميم حورية البحر، ومزينا بتطريزات لامعة.

كما جاء تصميم الفستان بقصة "الأوف شولدر"، ومزودا بأكمام منفوشا منسدلة إلى الخلف.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وخاتم.