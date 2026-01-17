إعلان

إطلالة ملفتة.. نادين نجيب بفستان جريء في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

06:27 م 17/01/2026
خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت نادين فستانا طويلا باللون الفضي، تميز بقصة انسيابية أبرزت قوامها بطريقة ناعمة.

وجاء تصميم الصدر بقَصة منسدلة أضافت لمسة أنثوية جريئة، كما زُين الفستان بتطريزات على هيئة ورود متناثرة بألوان ذهبية.

ونسقت مع الفستان "إكستنشن" طويل باللون المينت جرين.

واعتمدت مكياجا هادىء يركز على إبراز العينين، واختارت تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب ناعم أبرز ملامح وجهها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أبيض وكلاتش باللون الأحمر الناري.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

نادين نجيب بفستان جريء ادين نجيب حفل Joy Awards

