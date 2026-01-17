فستان من المخمل.. بوسي شلبي بإطلالة جذابة في حفل Joy Awards
كتب : أسماء مرسي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
ظهرت الإعلامية بوسي شلبي، بإطلالة جذابة، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.
أطلت بوسي مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، تميز بأنه بقصة الكم الواحد ومصنوعا من خامة المخمل.
كما جاء تصميم الفستان مزينا بتطريزات لامعة وبتصميم ضيق على الجسم، أبرز قوامها.
واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.
واختارت بوسي تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.
ونسقت مع اللوك كلاتش وحذاء باللون الفضي اللامع يتناسب مع لون الفستان.
وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وخاتم.