بوسي شلبي بإطلالة جذابة في حفل Joy Awards

درة ساحرة.. 20 صورة لفساتين بقصة الأميرات في الأسابيع الأولى من 2026

قبل انطلاق الدورة الجديدة.. أجرأ إطلالات النجمات في Joy Awards 2025

أناقة اللون الأسود.. فيفي عبده بإطلالة مميزة في حفل Joy Awards

إعادة الألبوم

تابعنا على

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي، بإطلالة جذابة، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت بوسي مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، تميز بأنه بقصة الكم الواحد ومصنوعا من خامة المخمل.

كما جاء تصميم الفستان مزينا بتطريزات لامعة وبتصميم ضيق على الجسم، أبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت بوسي تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع اللوك كلاتش وحذاء باللون الفضي اللامع يتناسب مع لون الفستان.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وخاتم.