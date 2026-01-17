إعلان

فستان من المخمل.. بوسي شلبي بإطلالة جذابة في حفل Joy Awards

كتب : أسماء مرسي

04:43 م 17/01/2026
    بوسي شلبي بإطلالة جذابة في حفل Joy Awards
ظهرت الإعلامية بوسي شلبي، بإطلالة جذابة، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

أطلت بوسي مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، تميز بأنه بقصة الكم الواحد ومصنوعا من خامة المخمل.

كما جاء تصميم الفستان مزينا بتطريزات لامعة وبتصميم ضيق على الجسم، أبرز قوامها.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت بوسي تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع اللوك كلاتش وحذاء باللون الفضي اللامع يتناسب مع لون الفستان.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وخاتم.

