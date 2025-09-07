سما كامل تتألق بفستان ملكي لحظة تتويجها ملكة جمال مصر 2025 (صور)

كتبت- نرمين ضيف الله:

سما كامل، المتوجة بلقب ملكة جمال مصر 2025، تألقت بإطلالة ملكية مبهرة تجمع بين الفخامة والرقة.

وارتدت فستانًا سماوي اللون مرصعًا بالكامل بالأحجار والكريستالات البراقة التي عكست الضوء بطريقة تخطف الأنظار، ما أضفى على حضورها إشراقة متلألئة.

وأكملت الإطلالة بكاب ساتان طويل بنفس درجة اللون، ينساب بانسيابية ليعزز الإحساس بالفخامة، مع تاج ذهبي فاخر مُزين بنقوش دقيقة يرمز إلى التتويج والإنجاز.

وجاء وشاح "Miss Egypt 2025" ليحمل لحظة الفوز بكل معانيها.

دلالات اختيار اللون السماوي، وفق صحف عالمية مثل "فوج":

من الناحية الرمزية، اختيار اللون السماوي يعبر عن الصفاء والسلام الداخلي، بينما تعكس الأحجار اللامعة الثقة والقوة.

والتاج الذهبي يجسد النجاح والمكانة المرموقة التي وصلت إليها، لتظهر سما كامل في صورة أيقونة للجمال الممزوج بالقوة والطموح.