بـ توب شفاف وشورت.. بسمة بوسيل بإطلالة جريئة

كتبت- شيماء مرسي



ظهرت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد يمنح اللون الأسود مرتديه لمسة من الجاذبية والأناقة، ويمكن أيضا اعتماد المكياج الهادئ، كما فعلت المطربة بسمة بوسيل، وفقا لـ "فوج".

وارتدت بسمة توب جريء شفاف باللونين الأسود والأحمر ونسقت معه شورت باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت بسمة أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون الأسود يتناسب مع إطلالتها.