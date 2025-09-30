إعلان

بـ توب شفاف وشورت.. بسمة بوسيل بإطلالة جريئة

كتب : شيماء مرسي

06:03 م 30/09/2025
ظهرت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد يمنح اللون الأسود مرتديه لمسة من الجاذبية والأناقة، ويمكن أيضا اعتماد المكياج الهادئ، كما فعلت المطربة بسمة بوسيل، وفقا لـ "فوج".

وارتدت بسمة توب جريء شفاف باللونين الأسود والأحمر ونسقت معه شورت باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت بسمة أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون الأسود يتناسب مع إطلالتها.

بسمة بوسيل إطلالة جريئة غفران محمد على إنستجرام

