ساحرة وجذابة.. ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال لبنان 2024، ندى كوسا، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ندى توب باللون البني، ونسقت أسفله بنطلون واسع بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أسورة، وحلق، وخاتم، بالإضافة إلى، ساعة يد.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون البني.

ودائما ما تعتاد ندى على خطف الأنظار بإطلالتها المميزة والأنيقة التي تتنوع بين الإطلالات الكاجوال والفساتين القصيرة والطويلة.