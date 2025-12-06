خدمة جديدة من بتروتريد.. كيف تتأكد من سداد فاتورة الغاز؟

كتب- أحمد الخطيب:

أطلقت شركة بتروتريد خدمة رسائل قصيرة جديدة على هواتف العملاء ابتداء من يناير 2026، تهدف إلى تأكيد سداد فاتورة الغاز فور إتمام عملية الدفع.

تأتي هذه الخدمة في لتحسين تجربة عملاءها وضمان وصول إشعارات السداد بشكل فوري، بما يقلل أي لبس قد يطرأ بشأن موقف الفاتورة أو تاريخ السداد.

وللاستفادة الكاملة من الخدمة، دعت الشركة جميع المشتركين إلى تحديث بياناتهم وتسجيل أرقام هواتفهم الصحيحة.

وفيما يلي، يقدم مصراوي تفاصيل خدمة التأكد من سداد فاتورة الغاز التي تعتزم الشركات تطبيقها مطلع عام 2026.

ما هي الخدمة الجديدة؟

خدمة رسائل SMS يتم إرسالها تلقائيًا بعد سداد فاتورة الغاز.

تتيح للعميل التأكد من تسجيل عملية الدفع بنجاح دون الحاجة للتواصل أو الانتظار.

تدخل الخدمة حيز التنفيذ أول يناير 2026 على جميع المشتركين الذين سجّلوا أرقام هواتفهم.

خطوات تسجيل أو تحديث رقم الهاتف

لضمان وصول الرسائل دون تأخير، أوضحت الشركة طرق تحديث أو تسجيل رقم الهاتف المحمول عبر عدة قنوات:

التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

الدخول إلى موقع بتروتريد.

اختيار خدمة تحديث البيانات.

إدخال رقم الاشتراك والرقم القومي ورقم الهاتف.

الاتصال بخدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

يمكن تحديث رقم الهاتف عبر النظام الصوتي التفاعلي الذي يتيح للعميل إدخال البيانات المطلوبة بسهولة.

زيارة أقرب فرع لبتروتريد

التوجه لأي فرع من فروع الشركة.

طلب تحديث رقم الهاتف لدى موظف خدمة العملاء.

الاتصال بخدمة العملاء المركزية

أرقام خدمة العملاء:

09000727

5727

17169

أرقام دعم إضافية للتواصل من 9 صباحاً حتى 3 مساءً

01093755007

01119837298

01008233341

منصات التواصل وتقديم الشكاوى

أتاحت الشركة قنوات متعددة للتواصل وتقديم الشكاوى أو المتابعة:

صفحة Petrotrade.eg

الموقع الرسمي: www.petrotrade.com.eg

الخط الساخن: 16528

منصة الشكاوى الحكومية: www.shakwa.com

نصائح للاستفادة من الخدمة

التأكد من أن رقم الهاتف مسجل باسم العميل لضمان وصول الرسائل.

تحديث البيانات عند تغيير رقم الهاتف.

الاحتفاظ برسالة السداد لاستخدامها عند الحاجة في أي مراجعة.

التواصل فورًا مع خدمة العملاء في حال عدم وصول رسالة التأكيد بعد الدفع.