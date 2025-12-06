إعلان

حزن بقرية شنشور بعد وفاة شاب في حادث دراجة نارية بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:58 م 06/12/2025

وفاة شاب في حادث دراجة نارية بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن الشديد قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب مصرع شاب في العشرين من عمره، إثر حادث تصادم دراجة نارية تعرض له مساء أمس.

وقال مصدر من أهالي القرية لـ"مصراوي": "إن الشاب يُدعى "محمود. أ. م. أ"، ولقي مصرعه بعد إصابته إصابات بالغة نتيجة اصطدام الدراجة النارية التي كان يستقلها، ما استدعى نقله إلى مستشفى أشمون العام، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته".

وتعيش أسرة الشاب وأهالي القرية حالة من الصدمة والأسى منذ وقوع الحادث، فيما تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجات من الدعاء له، بينما يستعد الأهالي لتشييع جثمانه عقب صلاة العصر من المركز الإسلامي بالقرية، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

