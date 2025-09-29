أنيقة وجذابة.. جنات تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تألقت المطربة جنات بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لموقع "charlotte tillbury"، قد يسهم وضع المكياج الترابي على إبراز ملامح الوجه، كما أنه يتناسب مع درجات البشرة.

وارتدت جنات فستان قصير باللون الموف الداكن، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت جنات أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بإرتداء بمجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.