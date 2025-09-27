إعلان

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالتها في أسبوع الموضة بميلانو

كتبت- أسماء مرسي:

08:41 م 27/09/2025
خطفت الفنانة وعارضة الأزياء التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة غير تقليدية، أثناء مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، وذلك من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ظهرت هاندا مرتدية بدلة كلاسيكية باللون الرصاصي، تتكون من جاكيت مزين بأزرار سوداء وبنطلون بقصة واسعة.

ونسقت الإطلالة مع قميص أبيض وربطة عنق باللونين الأسود والرصاصي.

جاءت البدلة من ماركة BOSS، العلامة التجارية الرئيسية لمجموعة "هوجو بوس" الألمانية، وهي دار أزياء فاخرة تأسست عام 1924.

كما أن البدلة من تنسيق الاستايلست "ياسمين إيكي".

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة حلق، بالإضافة إلى، نظارة طبية باللون الأسود.

