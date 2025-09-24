مي عمر مرشحة لأجمل 100 وجه لعام 2025.. 20 صورة لـ أجمل إطلالتها

الأسود يليق بها.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة ماجي بو غصن

كتبت- شيماء مرسي

أعلنت منصة "TC Candler" العالمية عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن ترشيح الفنانة مي عمر ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أجمل إطلالات الفنانة مي عمر، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان أحمر

وارتدت مي فستان قصير وجريء "كت" باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واعتمدت مي مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وزُينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق.

فستان متعدد الألوان

ظهرت مي بفستان قصير متعدد الألوان، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

فستان أسود

ارتدت مي فستان أسود بصيحة الكم الواحد وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، من تصميم "adenfashion".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة الميكب أرتيست وديان محي.

واختارت مي أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بواسطة مصفف الشعر وليد عماد.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة من تصميم "glamour.jewellery".

فستان أبيض

أطلت مي بفستان قصير باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

جمبسوت فوشيا

تألقت مي بجمبسوت باللونين الفوشيا والأسود ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البيج.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست دينا راغب.

واختارت مي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بواسطة مصففة الشعر ايلما علي.

فستان موف

ظهرت مي بفستان قصير باللون الموف "كت" ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي وقبعة باللون البيج.