ظهرت الفنانة يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ فوج"، فإن ارتداء اللون الأسود قد يكون مناسب لـ الإطلالات المسائية والسهرات، وأيضا يتميز بسهولة تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات والأحذية، كما فعلت الفنانة يارا السكري.

وارتدت يارا فستان قصير بصيحة الظهر المكشوف باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

واعتمدت يارا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت يارا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت السكري إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من أسورة وخاتم وحلق.