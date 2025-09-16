يارا السكري بـ "البورنس" في أحدث ظهور

ثنائيات خطفت الأنظار في حفل جوائز إيمي 2025.. من الكابل الأجمل؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة يارا السكري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد يمنح اللون الأبيض المرأة مزيج من الجاذبية والتألق، وأيضا يمكن تنسيقه بسهولة مع العديد من الألوان المبهجة، مثل الفوشيا والبيج والأحمر.

وأطلت يارا بـ "بورنس" أنيق باللون الأبيض، أظهر قوامها ورشاقتها وجمالها.

واختارت يارا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.