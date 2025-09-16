لطيفة بإطلالة ناعمة.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة لطيفة بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد يضفي اللون الأبيض مزيج من الجاذبية والتألق والإشراقة الطبيعية للبشرة ولمن ترتديه، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه بسهولة مع اللون البيج والفضي، كما فعلت المطربة لطيفة، وفقا لـ "فوج".

وتألقت لطيفة بفستان باللون الأبيض ونسقت معه بليزر بنفس اللون وحذاء باللون الفضي.

واختارت لطيفة أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لطيفة مكياجا ترابيا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من خاتم وحلق واسورة كبيرة باللون الذهبي.