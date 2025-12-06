أروى جودة بإطلالة ساحرة رفقة زوجها في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر
كتبت- أسماء مرسي:
خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار رفقة زوجها بإطلالة ساحرة وأنيقة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.
أطلت أروى مرتدية فستان طويل باللون الذهبي اللامع مزينا بتطريزات لامعة وبأكمام شفافة.
واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.
وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط، وخاتم.
بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض وحذاء أسود.