كالأميرات.. رزان جمال بإطلالة ساحرة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة رزان جمال بإطلالة مميزة وساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

ظهرت رزان مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومنفوشا من أسفل، كما تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة ذهبية.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع الفستان حذاء أنيق باللون الأسود.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.