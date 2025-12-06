إعلان

كالأميرات.. رزان جمال بإطلالة ساحرة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

كتب : مصراوي

07:28 م 06/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رزان جمال
  • عرض 4 صورة
    رزان جمال
  • عرض 4 صورة
    رزان جمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:
تألقت الفنانة رزان جمال بإطلالة مميزة وساحرة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة.

ظهرت رزان مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومنفوشا من أسفل، كما تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة ذهبية.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع الفستان حذاء أنيق باللون الأسود.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

رزان جمال إطلالة رزان جمال مهرجان البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025