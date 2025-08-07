لما تختار إلهام شاهين الفساتين المزينة بالورود؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركة الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها على إنستجرام، بصحبة الكينج محمد منير، مجموعة من الصور.

ارتدت إلهام شاهين فستانًا قصيرًا باللون الأسود، مزينًا بنقوش وردية وزهرية من الزهور، بأكمام شفافة واسعة تعطي طابعًا أنثويًا وناعمًا.

وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف، ومن الناحية الجمالية لم تتكلف كثيرًا.

و ظهر الكنج محمد منير بإطلالة مريحة، مرتديًا تريننج رمادي اللون مع وشاح أنيق بألوان فاتحة حول الرقبة، وهو ما يعكس أسلوبه البسيط والمحبب لدى الجمهور.

دلالة ارتداء إلهام شاهين للفساتين المزينة بالورود باستمرار وفق موقع أزياء "Vogue".

إيحاء بالحيوية والتفاؤل.

الزهور ترمز غالبًا للجمال، الحياة، والأنوثة.

تتنفق مع شخصيتها المرحة، الأزهار تضيف لمسة مرحة وناعمة، وهو ما ينسجم مع طبيعة إلهام شاهين المنطلقة والصريحة.