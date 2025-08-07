إعلان

لما تختار إلهام شاهين الفساتين المزينة بالورود؟

10:10 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين مع محمد منير
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين تحتفل بعودة محمد منير
  • عرض 8 صورة
    منير وإلهام شاهين
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين مع منير
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين تطمئن على الحالة الصحية للكينج محمد منير
  • عرض 8 صورة
    إلهام شاهين تطمئن على الكينج محمد منير
  • عرض 8 صورة
    الفنانة إلهام شاهين والنجم محمد منير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركة الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها على إنستجرام، بصحبة الكينج محمد منير، مجموعة من الصور.

ارتدت إلهام شاهين فستانًا قصيرًا باللون الأسود، مزينًا بنقوش وردية وزهرية من الزهور، بأكمام شفافة واسعة تعطي طابعًا أنثويًا وناعمًا.

وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف، ومن الناحية الجمالية لم تتكلف كثيرًا.

و ظهر الكنج محمد منير بإطلالة مريحة، مرتديًا تريننج رمادي اللون مع وشاح أنيق بألوان فاتحة حول الرقبة، وهو ما يعكس أسلوبه البسيط والمحبب لدى الجمهور.

دلالة ارتداء إلهام شاهين للفساتين المزينة بالورود باستمرار وفق موقع أزياء "Vogue".

إيحاء بالحيوية والتفاؤل.

الزهور ترمز غالبًا للجمال، الحياة، والأنوثة.

تتنفق مع شخصيتها المرحة، الأزهار تضيف لمسة مرحة وناعمة، وهو ما ينسجم مع طبيعة إلهام شاهين المنطلقة والصريحة.

إلهام شاهين إنستجرام إلهام شاهين محمد منير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| حادث أتوبيس الكريمات.. نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحطام