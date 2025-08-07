إعلان

ليلى علوي بإطلالة شبابية على شواطئ ميكونوس.. ما دلالة اختيارها لهذا "اللوك"؟ (صور)

10:01 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ليلي علوي تخطف الأنظار إطلالة جديدة لليلى علوي
  • عرض 6 صورة
    ليلي علوي تخطف الأنظار إطلالة جديدة لليلى علوي
  • عرض 6 صورة
    ليلي علوي تخطف الأنظار إطلالة جديدة لليلى علوي
  • عرض 6 صورة
    ليلي علوي تخطف الأنظار إطلالة جديدة لليلى علوي
  • عرض 6 صورة
    ليلي علوي تخطف الأنظار إطلالة جديدة لليلى علوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله:

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار بإطلالة صيفية مليئة بالحيوية خلال عطلتها في جزيرة ميكونوس اليونانية.

حيث ظهرت مرتدية "كارديجان" خفيف بطابع "بوهو" أنيق، تميز بنقوش متعددة وألوان زاهية تمزج بين الأزرق السماوي، الأحمر، الأبيض والأسود، ما أضفى على الإطلالة لمسة عصرية جذابة ومليئة بالطاقة.

ونسّقت مع الإطلالة نظارات شمسية أنيقة وسلسلة ذهبية ناعمة، بينما تركت شعرها منسدلًا بحرية على كتفيها، ما أكمل الطابع الجمالي والمريح للإطلالة.

سر ارتداء ليلي علوي هذه الإطلالة الشبابية:

وفق مجلة "Vogue" فإن اختيار الفنانة ليلي علوي لهذا اللوك له أكثر من دلالة:

الاختيار الجريء للألوان يُظهر شخصية مُحبة للحياة، منطلقة، لا تخشى التجديد. الإطلالة تتماشى تمامًا مع أجواء ميكونوس، التي تشتهر بشواطئها الزرقاء.

اللوك "البوهو" (Boho Style) الذي ارتدته الفنانة ليلي علوي معروف ببساطته وراحته يدل على رغبة في التحرر من التكلف.

الفنانة ليلى علوي ليلى علوي بإطلالة شبابية ليلى علوي على شواطئ ميكونوس إطلالة ليلى علوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| حادث أتوبيس الكريمات.. نقل المصابين للمستشفى وأوناش لرفع آثار الحطام