كتبت- نرمين ضيف الله:

خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار بإطلالة صيفية مليئة بالحيوية خلال عطلتها في جزيرة ميكونوس اليونانية.

حيث ظهرت مرتدية "كارديجان" خفيف بطابع "بوهو" أنيق، تميز بنقوش متعددة وألوان زاهية تمزج بين الأزرق السماوي، الأحمر، الأبيض والأسود، ما أضفى على الإطلالة لمسة عصرية جذابة ومليئة بالطاقة.

ونسّقت مع الإطلالة نظارات شمسية أنيقة وسلسلة ذهبية ناعمة، بينما تركت شعرها منسدلًا بحرية على كتفيها، ما أكمل الطابع الجمالي والمريح للإطلالة.

سر ارتداء ليلي علوي هذه الإطلالة الشبابية:

وفق مجلة "Vogue" فإن اختيار الفنانة ليلي علوي لهذا اللوك له أكثر من دلالة:

الاختيار الجريء للألوان يُظهر شخصية مُحبة للحياة، منطلقة، لا تخشى التجديد. الإطلالة تتماشى تمامًا مع أجواء ميكونوس، التي تشتهر بشواطئها الزرقاء.

اللوك "البوهو" (Boho Style) الذي ارتدته الفنانة ليلي علوي معروف ببساطته وراحته يدل على رغبة في التحرر من التكلف.