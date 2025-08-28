مريهان حسين بفستان "كشاكش".. ما دلالة اختيار اللوك؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة مريهان حسين محبيها عبر انستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت مريهان وهي ترتدي فستانًا أنثويًا بطابع صيفي مميز، ويبدو أنها مأخوذة من جلسة تصوير خارجية بجانب المسبح، ما يضفي على الإطلالة طابعاً منعشاً ومثالياً للأجواء الحارة.

وصف الفستان

الفستان بلون أصفر فاتح (باستيل)، مصنوع من قماش خفيف يتضمن تصميم الكشكش أو الطبقات (Ruffles) بشكل متكرر من أعلى الفستان إلى أسفله، ما يضفي إحساساً بالحيوية والحركة.

الفستان ممزوج بخطوط كتف رفيعة (Spaghetti Straps)، وتفصيل ضيق عند الخصر يعزز شكل الجسم الأنثوي.

الإكسسوارات

الإطلالة مُدعمة بإكسسوارات بسيطة ولكن سلاسل ذهبية متعددة الطبقات، أساور وخواتم ذهبية، وحلق صغير.

واعتمدت تسريحة شعر الكعكة العالية تُبرز ملامح الوجه وتعطي لمسة من الأناقة والرقي.

واختارت مكياج ناعم، مع تركيز على الحواجب الممشطة بدقة والشفاه الوردية الطبيعية.

دلالة الإطلالة وفق مجلات عالمية مثل Vogue:

تعتبر الكشاكش واحدة من أبرز صيحات الأزياء التي تعود بقوة في المواسم الصيفية.

الإطلالة تضيف طابع رومانسي ومفعم بالأنوثة.

اللون الأصفر يدل على الحيوية والنشاط.

الكابشن الفنانة ميريهان حسين بفستان جريء

الفنانة ميريهان حسين بلوك الكشكشة

إطلالة ميريهان حسين