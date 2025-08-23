بصيحة الظهر المكشوف.. هدى الإتربي بفستان جريء وملفت

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى مرتدية فستانا طويلا بقصة ضيقة على الجسم باللون الوردي.

كما تميز الفستان بأنه مزينا بتطريزات لامعة، ومكشوفا عند منطقة الظهر.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من أسورة وخاتم، وحلق.

تضفي فساتين الظهر المكشوفة على الإطلالة لمسة من الأنوثة والجاذبية، بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التصميم تبدو أكثر رشاقة، وفقا لموقع "effiekthebrand".