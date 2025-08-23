إعلان

بالحجاب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالتها

09:25 م السبت 23 أغسطس 2025
    بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت بسمة مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون الفضي.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

ونسقت مع حجاب رأس بنفس لون الفستان.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من عدة أساور، وخواتم.

وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، اللون الأبيض يمنح مرتديه مظهرا كلاسيكيا وأنيقا، كما يمكن تنسيقه مع إكسسوارات باللون الفضي، كما فعلت بسمة بوسيل.

بالإضافة إلى، يمنحك شعورا بالثقة بالنفس، ويُعتبر مثاليا للصيف لأنه يعكس أشعة الشمس.

بسمة بوسيل مصر القديمة
