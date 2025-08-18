مي سليم بإطلالة ساحرة.. كيف نسقت اللون الأحمر الناري؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة وجذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يعتبر اللون الأحمر الناري من الألوان المناسبة في المناسبات والسهرات، حيث إنه يضفي لمسة من الأناقة والرقي على المرأة

بالإضافة إلى ذلك، يناسب اللون الأحمر أغلب درجات ألوان البشرة، حيث يبرز جمالها ويضيف إليها إشراقة طبيعية، وفقا لموقع "octet"

وارتدت مي فستان طويل جريء باللون الأحمر الناري بصيحة الأوف شولدر، ويتميز بكشكشة عند منطقة الخصر.

واختارت مي تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

ونسقت مي مع إطلالتها حقيبة وحذاء باللون البيج.