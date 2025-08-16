إعلان

فستان بقصة "الأوف شولدر".. إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالتها

08:13 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 7 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 7 صورة
    الهام شاهين في الساحل
  • عرض 7 صورة
    الهام شاهين في الساحل
  • عرض 7 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 7 صورة
    الهام شاهين في الساحل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار مؤخرا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

ارتدت إلهام فستانا أنيقا باللون الأبيض، بقصة "الأوف شولدر"، ومصنوعا من خامة الدانتيل، والجزء السفلي متعدد الطبقات.

واعتمدت إلهام مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي اللامع، وقبعة رأس باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وحلق، وساعة يد.

وفقا لموقع "cicinia"، الفستان بقصة "الأوف شولدر" من القطع المميزة التي تمنح من ترتديها أناقة وجاذبية لا مثيل لهما.

هذه القصة لا تقتصر على إبراز جمال الكتفين والرقبة فقط، بل تساعد أيضا على إخفاء بعض عيوب الجسم، ما يجعلها خيارا مثاليا لمن يرغب في الظهور بإطلالة أكثر رشاقة.

إلهام شاهين اطلالات النجمات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان