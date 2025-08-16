فستان بقصة "الأوف شولدر".. إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار مؤخرا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

ارتدت إلهام فستانا أنيقا باللون الأبيض، بقصة "الأوف شولدر"، ومصنوعا من خامة الدانتيل، والجزء السفلي متعدد الطبقات.

واعتمدت إلهام مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي اللامع، وقبعة رأس باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وحلق، وساعة يد.

وفقا لموقع "cicinia"، الفستان بقصة "الأوف شولدر" من القطع المميزة التي تمنح من ترتديها أناقة وجاذبية لا مثيل لهما.

هذه القصة لا تقتصر على إبراز جمال الكتفين والرقبة فقط، بل تساعد أيضا على إخفاء بعض عيوب الجسم، ما يجعلها خيارا مثاليا لمن يرغب في الظهور بإطلالة أكثر رشاقة.