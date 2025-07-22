بين الأناقة والبساطة.. كيف أعادت حنان مطاوع موضة الألوان المحايدة؟

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة حنان مطاوع الأنظار بإطلالة صيفية مميزة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، جاءت منسجمة تمامًا مع أبرز اتجاهات موضة صيف 2025، التي تعيد تسليط الضوء على الألوان المحايدة كخيار أنيق وسهل التنسيق.

ووفقًا لموقع "InStyle" المتخصص في الموضة، فإن الأبيض والأسود والرمادي تهيمن على صيحات هذا الموسم، لما تتميز به من مرونة عالية عند تنسيقها مع ألوان أخرى أكثر جرأة مثل الأصفر أو الأحمر أو الفيروزي، لإضفاء لمسة من الحيوية.

تفاصيل الإطلالة

اختارت حنان بوركيني عصري بتصميم فضفاض وأكمام واسعة، جاء بطبعات هندسية تنسجم فيها درجات الأبيض والأسود والرمادي، مع لمسات لونية خفيفة تضيف بعدًا بصريًا أنيقًا دون صخب، في ترجمة مثالية لمفهوم "البساطة الراقية".

الإكسسوارات

أكملت الإطلالة بنظارة شمسية كبيرة الحجم ذات طابع كلاسيكي، أضافت عنصر الغموض والعصرية، في توازن مثالي مع الهدوء اللوني للملابس.

المكياج والشعر

اعتمدت حنان مكياجًا ناعمًا ركّز على إبراز ملامحها الطبيعية، إلى جانب تسريحة الشعر المرفوع التي عززت من الإحساس بالانتعاش والراحة، لتبدو الإطلالة مثالية لأجواء الصيف.

بهذا الظهور، تؤكد حنان أن العودة إلى الألوان المحايدة لا تعني التخلي عن الإبداع، بل يمكن توظيفها بأسلوب عصري ومتناغم مع أحدث خطوط الموضة العالمية.