نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت البدلة النسائية؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة نانسي عجرم بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك عبر عدة صور نشرتها بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

بدلة أنيقة بلون ملكي

ظهرت نانسي بـ بدلة مكونة من قطعتين باللون الأزرق الملكي الداكن، وتميزت بأنها مزينة بالكامل بتطريزات لامعة شبيهة بالكريستال.

والتطريزات اللامعة التي تغطي جاكيت البدلة بالكامل جعلها أنيقة وجذابة.

وارتدت نانسي حذاء باللون الفضي يتناسب مع البدلة.

جمال طبيعي بمكياج ناعم ومجوهرات ماسية

ولإبراز جمال ملامحها، اعتمدت نانسي مكياجا ناعما ومتناسقا مع الإطلالة، مع التركيز على العينين.

ولإكمال إطلالتها ارتدت نانسي مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

إطلالة خطفت الأنظار

وفقا لموقع "instyle"، البدل النسائي مصممة خصيصا للمسرح أو المناسبات الخاصة التي تتطلب إطلالة براقة.