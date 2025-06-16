جمالها طاغي.. 10 صور لـ إطلالة ملكة جمال العالم في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

شاركت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

التفاصيل المميزة في الفستان

أطلت أوبال بإطلالة أنيقة وناعمة للغاية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأزرق الفاتح "بيبي بلو"، يتميز الفستان بقصة بسيطة ومستقيمة ينسدل بانسيابية على الجسم، مما يضفي عليها مظهرا رشيقا.

كما أن الفستان ذو ياقة مربعة الشكل تبرز منطقة الرقبة والصدر بشكل رقيق، والأكمام قصيرة وبسيطة تغطي أعلى الكتف.

والفستان يبدو خاليا من التطريزات أو التفاصيل المعقدة، مما يجعله بسيطا ولونه هادئا.

ولإكمال إطلالتها وضعت مكياجا ناعما أبرز جمالها بشكل طبيعي

وتركت أوبال شعرها منسدلا على كتفيها بتموجات خفيفة.