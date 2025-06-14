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جمالها رهيب.. 7 صور لإطلالة شيرين بيوتي تخطف الأنظار في حفل زفافها

09:14 م السبت 14 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زفاف شيرين بيوتي
  • عرض 8 صورة
    زفاف شيرين بيوتي
  • عرض 8 صورة
    زفاف شيرين بيوتي
  • عرض 8 صورة
    زفاف شيرين بيوتي
  • عرض 8 صورة
    زفاف شيرين بيوتي
  • عرض 8 صورة
    زفاف شيرين بيوتي
  • عرض 8 صورة
    زفاف شيرين بيوتي
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كتبت- أسماء مرسي:

تحتفل اليوم "اليوتيوبر" السورية شيرين بيوتي بزفافها على اليوتيوبر السوري الشهير أسامة مروة، في أجواء مليئة بالبهجة والفرح.

إطلالة العروس
تألقت العروس بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان زفاف طويل باللون الأبيض، تميز بتصميمه الكلاسيكي والمطرز بالدانتيل الفاخر.

جاء الفستان بأكمام طويلة وياقة عالية، ما أضفى على إطلالتها مظهرا أنيقا ومحتشما، أبرز جمالها الطبيعي بلمسة من الرقي.

اعتمدت العروس مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الرقيقة، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، لتكمل بذلك إطلالتها الملكية والأنيقة.

إطلالة العريس
أطل العريس أسامة مروة ببدلة سوداء أنيقة، ونسق أسفلها قميصا باللون الأبيض وربطة عنق سوداء.

زفاف شيرين بيوتي شيرين بيوتي
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