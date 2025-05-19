كتبت- آلاء نبيل:

تألقت ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، وشاركت ندى متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

ظهرت مرتدية فستان مدرج بالألوان طويل، بصيحة الكت، بخامة الجلد اللامعة بدرجات الوردي والكحلي والازرق والرمادي، وأضافت عليه جاكيت كلاسيك باللون الرمادي ليعطي لمسة من الفخامة والرقي.

تميز الفستان بقصته السك الذي أبرز جمال قوامها وتناسقه.

ولإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجا ناعما بألوان البينك الهادئة التي تتناسب مع لون بشرتها وجمال ملامحها الطبيعية والجذابة.

كما اعتمدت على ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

واختارت شنطة أنيقة باللون الوردي الموجود في الفستان.

ودائما ما تعتاد ملكة جمال لبنان على خطف أنظار الجميع بإطلالتها المميزة والجذابة.