10 صور لـ أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان السينمائي
08:16 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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كتبت- شيماء مرسي
خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار بإطلالتها الجذابة خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025.
وتألقت أمينة بفستان باللون البينك الوردي بصيحة الريش من أسفل.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت أمينة مكياجا ناعما ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.
ويتوافد النجوم والنجمات العالمية على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2025 بإطلالات جذابة تخطف أنظار الجميع وعدسات المصورين.
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