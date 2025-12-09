إعلان

صبا مبارك بجمبسوت أنيق.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

06:45 م 09/12/2025
    الفنانة صبا مبارك (4)
    الفنانة صبا مبارك (5)
    الفنانة صبا مبارك (2)
    الفنانة صبا مبارك (3)

تألقت الفنانة صبا مبارك بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت صبا جمبسوت باللون البرجندي مصنوع من قماش المخمل يتميز بحزام باللون الأحمر عند منطقة الخصر، من توقيع "Max Mara".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة "شريهان أشرف".

واختارت صبا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

