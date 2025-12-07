إطلالة جريئة.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

خطفت المطربة مي كساب الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها احتفالا بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ووفق "Aloka Explore"، من جهة الموضة، ارتداء الأزرق السماوي يعكس أنوثة راقية، لطافة، وهدوء دون صخب أو مبالغة.



ويناسب الأوقات الهادئة، اللقاءات اليومية أو المناسبات الخفيفة، حيث يمنح مظهرًا ناعمًا وأنيقًا.



في أجواء الاحتفال بعيد الميلاد، ترتدي مي فستانًا أنيقًا باللون الأزرق السماوي يتميز بأكمام طويلة منتفخة قليلًا عند الكتفين.



مع تصميم بليسيه ناعم عند الصدر والأكمام، ما يمنح الإطلالة لمسة راقية وهادئة في الوقت نفسه.



واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بموجات واسعة وناعمة، بلون بني دافئ يضفي إشراقًا على ملامحها، بينما جاء المكياج طبيعيًا، يبرز جمال العينين ورموش طويلة، مع روج نيود يمنح لمسة دافئة ومشرقة.