"لوك كاجول بصيحة الكارجو".. 8 صور ومعلومات عن إطلالة ياسمين صبري

كتب : نرمين ضيف الله

04:36 م 07/12/2025
تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة ومميزة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت تي شيرت أبيض ضيق وقصير يمنح الإطلالة طابعًا عصريًا ومريحًا، و نسقته مع بنطلون كارجو باللون الزيتي مرفوع الخصر بحزام عريض، ما يبرز القوام.

وارتدت حقيبة يد من ماركة العالمية،Louis Vuitton، صغيرة باللون الوردي الفاتح.

أما الإكسسوارات، أكملت اللوك بساعة ذهبية وأساور رفيعة تضيف بريقًا بسيطًا دون مبالغة.

وتركت شعرها الداكن ينسدل بحرية على ظهرها، ما يضفي طاقة وحيوية.

أما من الناحية الجمالية، فاختارك مكياج بسيط بدرجات النيود، يتماشى مع أجواء السباق.

ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري لوك كاجول

