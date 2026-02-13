إعلان

العراق يدين حادث مقتل وإصابة عدد من الاشخاص جراء إطلاق النار بكندا

كتب : مصراوي

03:47 م 13/02/2026

الشرطة الكندية

بغداد- (د ب أ)

أدان العراق اليوم الجمعة حادث مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق النار داخل مدرسة في غربي كندا.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي "رفض جمهورية العراق القاطع لكافة أشكال العنف التي تستهدف المدنيين، ولا سيما تلك التي تطال المؤسسات التعليمية التي ينبغي أن تظل بيئة آمنة للتعليم والنمو وبناء المستقبل" .

كما عبر البيان عن التضامن مع حكومة وشعب كندا الصديق في هذا الظرف الأليم، وتقدم خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وجددت وزارة الخارجية موقف العراق الثابت الداعي إلى نبذ العنف والتطرف، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المجتمعات من مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وحددت الشرطة الكندية هوية مشتبه بها في حادث إطلاق النار في مدرسة بكندا، وهي جيسي فان روتسيلار البالغة من العمر 18 عاما، التي كانت الشرطة قد استجابت سابقا لمكالمات تتعلق بصحتها العقلية في منزلها، والتي تم العثور عليها ميتة بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في منطقة نائية في مقاطعة بريتش كولومبيا.

