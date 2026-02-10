إعلان

أناقة وجاذبية.. يارا تخطف الأنظار بفستان جريء

كتب : شيماء مرسي

07:21 م 10/02/2026
    يارا
    يارا
    يارا

تألقت المطربة يارا بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت يارا بفستان طويل باللون الموف بقصة "الكب" مزينا بتطريزات لامعة من الأعلى مصنوع من الشيفون من الأسفل.

وبحسب "instyle"، الموف لون ملكي وفاخر يعطي شعورا بالأناقة والتميز دون مبالغة، كما إنه يناسب السهرات والحفلات والمناسبات الرسمية والنهارية.

واعتمدت يارا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وركزت على رسمة عينيها.

وتركت يارا خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

يارا أناقة وجاذبية

