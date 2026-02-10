نسرين أمين بجمبسوت أنيق يبرز رشاقتها.. كيف نسقته؟

ظهرت الفنانة نسرين أمين بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت نسرين جمبسوت باللون الأسود مزود بحزام أنيق عند منطقة الخصر بنفس لون الجمبسوت.

وبحسب "kategalliano"، الجمبسوت الأسود يساعد على الظهور بشكل أنحف ويحدد الخصر، وبالإضافة إلى ذلك، فهو يتماشى مع اللون الذهبي، الفضي، والنيود.

واعتمدت نسرين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نسرين أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون البيج ونظارة شمسية باللون الأسود.