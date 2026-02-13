إعلان

بعد تداول الفيديو.. ضبط شاب تعدى على والدته وبحوزته سلاح أبيض ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

02:54 م 13/02/2026 تعديل في 03:46 م

شاب يهدد والدته بسلاح أبيض

بنها - أسامة علاء الدين:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، من ضبط شاب قام بالتعدي على والدته بالضرب وحيازة سلاح أبيض بمدينة بنها.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الشاب وهو يعتدي على والدته ويحمل سلاحًا أبيض، ما دفع الإدارة العامة لمباحث القليوبية للتحرك فورًا.

وجرى تشكيل فريق بقيادة اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد أحمد كمال، رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، والمقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، لفحص الفيديو وتحديد هوية المتهم.

وبالفحص، وبقيادة المقدم أحمد ربيع ومعاونة النقباء أحمد عصام ومحمد صلاح وعمرو طاحون، تم تحديد الشاب الظاهر في الفيديو، وهو مقيم بقرية نقباس التابعة لدائرة مركز بنها، وضُبط السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثار الفيديو المتداول حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل، وأدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية بسرعة لضبط المتهم وحماية الضحية.

