توجت آيفي تريزا موهينجي بلقب ملكة جمال كينيا 2026 في حفل أقيم بمدينة نيروبي.

وأطلت آيفي بفستان جريء، حيث ارتدت فستان طويل بقصة "الكب" باللون البيبي بلو بفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت آيفي خصلات شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أبرز معلومات عن آيفي تريزا موهينجي ملكة جمال كينيا 2026، وفقا لـ "missworld".

-عارضة أزياء.

-تخرجت آيفي من كلية السياحة والفنادق.

-تهتم بالسفر والموضة والأزياء.

-حصلت سابقا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال كينيا 2024/2025.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" حوالي 6,090 ألف متابع.

-تتميز بشخصيتها الجذابة وثقتها في نفسها وملامحها الهادئة.

-تهتم بالقضايا التي تتعلق بالتعليم والمرأة في كينيا.

-تسعى من خلال مهاراتها في تعزيز قطاع السياحة في كينيا.

-تشارك متابعيها دائما تفاصيل حياتها اليومية وإطلالتها الجذابة وأحيانا الجريئة.