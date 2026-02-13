إعلان

القاتل الصامت يقتحم منزلاً بإمبابة.. إنقاذ 3 أشخاص من الموت إثر تسرب غاز

كتب : مصراوي

08:14 م 13/02/2026

إنقاذ 3 أشخاص من الموت إثر تسرب غاز

كتب- محمد شعبان:

نجت أسرة من موت محقق في منطقة إمبابة، إثر تعرض 3 أشخاص لحالات إغماء حادة نتيجة استنشاق غاز تسرب داخل مسكنهم بشارع أحمد سلام التابع لـ "مدينة الأمل".

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على 3 أشخاص في حالة فقدان تام للوعي داخل منزلهم بإمبابة.

تبين وقوع تسرب غاز أدى إلى نقص الأكسجين وتشبع المكان بالغاز، مما أسفر عن سقوط الضحايا مغشيا عليهم قبل طلب الاستغاثة.

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ في شارع أحمد سلام، ونقلت المصابين إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

فيما انتقلت فرق الفحص الفني للموقع للسيطرة على مصدر التسرب وضمان عدم تصاعد الموقف.

