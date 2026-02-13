ترامب: سأزور فنزويلا قريبًا.. ونتفاوض مع الأوروبيين بشأن جرينلاند

كتب-عبدالله محمود:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيزور فنزويلا، مؤكداً أن الوقت لم يتحدد بعد.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لديها علاقات جيدة جداً مع فنزويلا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "العلاقة مع فنزويلا أصبحت أقوى، وسنجني العديد من الأموال باستغلال النفط الفنزويلي وسنعيد تكريره".

وفي سياق آخر، كشف ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض وتتواصل مع الأوروبيين بشأن جزيرة جرينلاند، مشيرا إلى أنه يتفهم جيدا مع أوروبا وأن المفاوضات جارية حتى الآن.

وأكد ترامب، أن لديه علاقة متميزة مع القادة الأوروبيين، لكن البعض ليس ملتزماً برفع النفقات العسكرية إلى أكثر من 2%.

وعن الوضع في أوكرانيا، أكد الرئيس الأمريكي أنه يتعين على نظيره الأوكراني زيلينسكي فولوديمير أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أراد التوصل إلى اتفاق".