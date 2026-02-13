إعلان

ترامب: سأزور فنزويلا قريبًا.. ونتفاوض مع الأوروبيين بشأن جرينلاند

كتب : مصراوي

08:09 م 13/02/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيزور فنزويلا، مؤكداً أن الوقت لم يتحدد بعد.
وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لديها علاقات جيدة جداً مع فنزويلا.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "العلاقة مع فنزويلا أصبحت أقوى، وسنجني العديد من الأموال باستغلال النفط الفنزويلي وسنعيد تكريره".
وفي سياق آخر، كشف ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض وتتواصل مع الأوروبيين بشأن جزيرة جرينلاند، مشيرا إلى أنه يتفهم جيدا مع أوروبا وأن المفاوضات جارية حتى الآن.
وأكد ترامب، أن لديه علاقة متميزة مع القادة الأوروبيين، لكن البعض ليس ملتزماً برفع النفقات العسكرية إلى أكثر من 2%.
وعن الوضع في أوكرانيا، أكد الرئيس الأمريكي أنه يتعين على نظيره الأوكراني زيلينسكي فولوديمير أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أراد التوصل إلى اتفاق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب فنزويلا أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل ظهور الألم.. علامات في الأمعاء تكشف إصابتك بسرطان القولون
نصائح طبية

قبل ظهور الألم.. علامات في الأمعاء تكشف إصابتك بسرطان القولون
إرهاق نفسي وجسدي.. كيف تؤثر الضوضاء على عقلك؟
نصائح طبية

إرهاق نفسي وجسدي.. كيف تؤثر الضوضاء على عقلك؟
استمرار الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
أخبار مصر

استمرار الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
‌‏ترامب يعلن تحرك حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

‌‏ترامب يعلن تحرك حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط
اتحاد منتجي الدواجن يطالب بتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية لإعادة التوازن
أخبار مصر

اتحاد منتجي الدواجن يطالب بتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية لإعادة التوازن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل