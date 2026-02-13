إعلان

ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي لتجزئة خط السير في القاهرة

كتب : مصراوي

08:13 م 13/02/2026

ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي لتجزئة خط السير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد أتوبيس نقل جماعي بتجزئة خط السير وعدم الالتزام بخط التشغيل المقرر.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدًا أن ذلك كان بهدف تحقيق مكاسب مادية إضافية، فتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط سائق مخالفات السائقين أتوبيس نقل جماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل ظهور الألم.. علامات في الأمعاء تكشف إصابتك بسرطان القولون
نصائح طبية

قبل ظهور الألم.. علامات في الأمعاء تكشف إصابتك بسرطان القولون
إرهاق نفسي وجسدي.. كيف تؤثر الضوضاء على عقلك؟
نصائح طبية

إرهاق نفسي وجسدي.. كيف تؤثر الضوضاء على عقلك؟
استمرار الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
أخبار مصر

استمرار الرمال المثارة.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات القادمة
"بعد انتهاء فترة الإيقاف".. إمام عاشور ينتظم في المران الجماعي للأهلي
رياضة محلية

"بعد انتهاء فترة الإيقاف".. إمام عاشور ينتظم في المران الجماعي للأهلي

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل