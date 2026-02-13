ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي لتجزئة خط السير في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد أتوبيس نقل جماعي بتجزئة خط السير وعدم الالتزام بخط التشغيل المقرر.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدًا أن ذلك كان بهدف تحقيق مكاسب مادية إضافية، فتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.