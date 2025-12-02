إعلان

فستان جذاب ومكياج هادئ.. ليلى حسين بإطلالة أنيقة

كتبت- شيماء مرسي

08:12 م 02/12/2025
    ليلى حسين
    ليلى حسين
    ليلى حسين
    ليلى حسين (6)
    ليلى حسين

أطلت الفنانة ليلى حسين بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، يمكن اعتماد صيحة الأوف شولدر في المناسبات وفساتين السهرة، كما أنها تتناسب مع القماش الحرير والساتان، كما فعلت الفنانة ليلى حسين.

وظهرت ليلى بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود بصيحة الأوف شولدر، ويتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، مما ساعد على إبراز قوامها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى مكياجا هادئا يبرز جمال عينيها دون مبالغة، ووضعت أحمر شفاه بدرجات البني.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.

ليلى حسين

