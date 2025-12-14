تألقت الفنانة مي القاضي بإطلالة كلاسيكية خلال جلسة تصوير حديثة في باريس، وشاركت جمهورها بعدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي مرتدية بدلة نسائية أنيقة باللون الرمادي الفاتح، تتميز بنقشة الكاروهات.

والجاكيت جاء بقصة واسعة قليلاً، ونسقت معه قميصاً أبيض كلاسيكياً وربطة عنق سوداء رفيعة، والبنطلون جاء بقصة أرجل واسعة مع كسرات أمامية وحزام رفيع على الخصر.

وأكملت الإطلالة بحذاء أسود مدبب بكعب عالٍ، وشعر أسود طويل منسدل، ومكياج ترابي يناسب إطلالتها.

ووفق مجلة"Hia Magazine"، فإن البدلة النسائية ليست مجرد زي عمل روتيني، بل رمزاً للأناقة والقوة، وتدل على القوة والثقة، والتنوع والتعبير عن الذات.