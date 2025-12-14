"تصميم عشوائي": ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر

على سجادة مهرجان البحر الأحمر السينمائي لعام 2025، تتلألأ النجمات ليس فقط بإطلالاتهن الفاخرة، بل أيضاً بمجوهرات تختارها بعناية

وفيما يلي أبرز مجوهرات الفنانات0 خلال المهرجان في دورته الخامسة، وفقا لموقع "naturaldiamonds".

ياسمين صبري

ظهرت ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر وهي ترتدي مجوهرات فاخرة من دار Chopard تضمنت عقدا مرصعا بالزمرد والألماس، يبلغ 151.27 قيراطا من الزمرد الكمثري، و51.99 قيراطًا من الألماس الكمثري، و22.51 قيراطا من الألماس كان بمثابة لمسة فخامة أكملت إطلالتها على السجادة الحمراء، وجعلتها من أبرز السيدات المتألقات.

كما ارتدت أقراطًا متطابقة من الزمرد، تشمل 25.58 قيراطا من الزمرد الكمثري، و4.15 قيراطا من الألماس، بالإضافة إلى خاتم 23.22 قيراطًا من الزمرد، و3.34 قيراطا من الألماس، و2.42 قيراطًا من الألماس.

داكوتا جونسون

اختارت داكوتا جونسون في افتتاح مهرجان 2025 عقدا مميزا من دار Chopard العالمية، تميّز بكمية كبيرة من الألماس بأشكال متعددة (قطع دائري، قطع كمثري، وقطع بيضاوية)، وأقراط وخاتم من نفس التشكيلة.

جيسيكا ألبا

تألقت جيسيكا ألبا بمجوهرات شوبارد الفاخرة، حيث ارتدت عقداً يضم 49.45 قيراطاً من الماس على شكل كمثرى، و4.29 قيراطاً من الماس على شكل دائري، و4.44 قيراطا من الماس المقطوع على شكل ماركيز.

وأقراطاً تضم 7.95 قيراطاً من الماس على شكل كمثرى، و1.36 قيراطاً من الماس على شكل دائري، و1.66 قيراطاً من الماس المقطوع على شكل ماركيز، وخاتماً يضم 5.41 قيراطاً من الماس على شكل كمثرى.

جولييت بينوش

الفنانة الفرنسية جولييت بينوش اختارت عقداً لافتاً من الذهب مرصّعاً بالألماس، جاء بتصميم يشبه أشعة الشمس المنبثقة، خيوط ذهبية متفاوتة الأطوال، تتوزع عليها أحجار ألماس بشكل متناغم.

والعقد أضفى على إطلالتها هالة ملكية وأنيقة في آن.

أوما ثورمان

اختارت أوما ثورمان زوجًا من أقراط الألماس المميزة من شوبارد، والتي تحتوي على 35.42 قيراطًا من الألماس المقطوع على شكل كمثرى مع 0.73 قيراطًا من الألماس المرصوف في ذهب أبيض عيار 18 قيراطًا.

كوين لطيفة

تألقت مغنية الراب والممثلة كوين لطيفة بأقراط تحتوي على 11.56 قيراط من الماس على شكل كمثرى، و2.50 قيراط من الماس المقطوع على شكل زمرد، و0.57 قيراط من الماس المقطوع على شكل باغيت، مثبت

ة في ذهب أبيض عيار 18 قيراط.