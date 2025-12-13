"جامبسوت جريء".. مايا دياب بإطلالة مُلفتة- كيف نسقتها؟

ظهرت المطربة مايا دياب، بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مايا مرتدية جامبسوت شفاف باللون البرتقالي جاء بصيحة الظهر المكشوف، وزُين بالكامل بتطريزات لامعة.

وجاء تصميم الجامبسوت بقصة ضيقة على الجسم أبرزت قوامها بشكل لافت، ونسقت معه قفازات يد طويلة بنفس اللون والخامة.

والجامبسوت توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان لويس صبحي.

واعتمدت على الدرجات الترابية مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل اللبنانية جوي حوشاب.

بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بشكل انسيابي بواسطة المصففة ريما جمول.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون البرتقالي.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم من توقيع مصمم مجوهرات إيطالي Roberto Coin.