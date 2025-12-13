أصغر من العروسة.. رقص زوجة هنيدي من حفل زفاف ابنتها فريدة

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد حول تدهور الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل، قائلاً: "هي بخير والحمد لله، والأخبار المتداولة غير صحيحة".

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الصور المنتشرة لا تعكس حقيقة وضعها الصحي الحالي.

وأشار نقيب الممثلين إلى أن الاهتمام الرئاسي يشمل جميع فئات الشعب، والفنانين منهم.

وتابع: "هذا الاهتمام يمتد لرموز الفن الذين شكّلوا وجدان العالم العربي". وأكد أن الدولة لن تتأخر في تقديم الدعم والرعاية الصحية لأي فنان يحتاج إليها، ضمن سياستها العامة.

وأكد أن أي احتياجات صحية مستقبلية للفنانة عبلة كامل ستلقى الاهتمام والدعم الكاملين من الجهات المعنية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما طمأن النقيب الجمهور الجمهور على الحالة الصحية للفنان طارق الأمير والفنانة جليلة محمود، مؤكدًا أنه سيتواصل مع أسرتهما بشكل شخصي للاطمئنان المباشر، مؤكداً أن النقابة تحترم خصوصية الفنانين المرضى في الوقت نفسه.

وشدد على أن النقابة تعمل كحلقة وصل لضمان تلبية احتياجات أعضائها في إطار من الاحترام والسرية اللازمة.