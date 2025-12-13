"فستان لامع ومكياج ترابي".. معلومات عن إطلالة أحلام

ظهرت المطربة أحلام، بإطلالة لامعة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أحلام بفستان طويل باللون الذهبي جاء بصيحة الأوف شولدر، وتميز بتطريزات لامعة أضفت عليه لمسة فاخرة وجذابة.

وجاء تصميم الفستان بقصة محددة عند منطقة الخصر، أبرزت قوامها بشكل أنيق، وهو من توقيع بيت أزياء المصمم اللبناني شادي زين الدين.

واعتمدت مكياجا ترابيا وركزت على رسمة العيون من تنفيذ خبير التجميل أحمد أحمد.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف راني مصري.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من قلادة، وخاتم.