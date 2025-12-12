إعلان

تشبه الأميرات.. ريا أبي راشد تتألق في ختام مهرجان البحر الأحمر

كتب : نرمين ضيف الله

02:16 م 12/12/2025
    ريا أبي راشد تتألق في ختام مهرجان البحر الأحمر

خطفت الإعلامية ريا أبي راشد الأضواء خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

ارتبط تاريخيًا بالمكانة الاجتماعية والنبل والسلطة، ويضفي لمسة ملكية وفخامة على إطلالات السهرة والسجادة الحمراء.

وارتدت فستاناً طويلاً باللون الأبيض بقصة تبرز قوامها، مطعم هي بوشاح الكاب (Cape) القصير الذي يغطي الكتفين وينسدل على الذراعين.

واختارت قلادة ماسية فاخرة مرصّعة حول الرقبة، وأكملت الإطلالة بساعة يد أنيقة وخاتم كبير بارز.

وتركت شعرها منسدلاً ومستقيماً، والمكياج جريئاً أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ.

ووفق موقع الموضة "fashionpoliceng"، فإن وشاح الكاب قطعة فاخرة تزين الكتفين وتنسدل بأناقة خلف الجسم، ورمزًا للأناقة والهيبة منذ العصور القديمة حتى اليوم.

