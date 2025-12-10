بـ"الأوف شولدر".. لبلبة بإطلالة لامعة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

جمعت بين الجاذبية والأناقة.. انتصار تتألق في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

تألقت الفنانة لبلبة بإطلالة مُلفتة ولامعة على السجادة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

ارتدت لبلبة فستانا طويلا باللون الأسود مزين بتطريزات ذهبية لامعة بالكامل، كما تميز بأنه بقصة "الأوف شولدر"، ونسقت معه قفازات يد سوداء.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت لبلبة تسريحة الشعر المنسدلة.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش أنيق مزيج من اللونين الذهبي والأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وأسورة.