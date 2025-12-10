إعلان

بـ"الأوف شولدر".. لبلبة بإطلالة لامعة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

07:36 م 10/12/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    لبلبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة لبلبة بإطلالة مُلفتة ولامعة على السجادة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

ارتدت لبلبة فستانا طويلا باللون الأسود مزين بتطريزات ذهبية لامعة بالكامل، كما تميز بأنه بقصة "الأوف شولدر"، ونسقت معه قفازات يد سوداء.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت لبلبة تسريحة الشعر المنسدلة.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش أنيق مزيج من اللونين الذهبي والأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وأسورة.

لبلبة بإطلالة لامعة مهرجان البحر الأحمر لبلبة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى