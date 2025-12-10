إعلان

أروى جودة بإطلالة ساحرة في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر

كتب : مصراوي

07:18 م 10/12/2025
كتبت- أسماء مرسي:
خطفت الفنانة أروى جودة بإطلالة ساحرة على السجادة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة.

ظهرت أروى بفستان طويل باللون البيج المصنوع من الساتان اللامع، بتصميم كب مزين بوردة ذهبية عند منطقة الصدر، ونسقت معه شال باللون نفسه لإكمال الإطلالة.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.

واختارت أروى تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

أروى جودة

